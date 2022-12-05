На Крымском мосту запустили движение по отремонтированной правой части автодороги
Движение транспорта возобновлено по правой части автодороги Крымского моста после ремонта. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».
«5 декабря в 10.50 в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста», — цитирует сообщение РИА Новости.
Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате теракта частично обрушились два автомобильных пролета переправы. По данным ФСБ, взрыв организовало Главное управление разведки Минобороны Украины. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что движение по одной полосе Крымского моста планируется открыть 5 декабря, по другой — 20 декабря, напоминает телеканал «360».
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