В НАТО признали, что подрыв Крымского моста совершила Украина

Аналитики НАТО в статье на сайте альянса признали, что удар по Керченскому мосту и другие атаки в Крыму были осуществлены Украиной.

Авторами статьи выступили исследователи по военным вопросам Военного колледжа НАТО Пьер де Дрези и Андреа Джилли. При этом в альянсе подчеркивают, что позиция авторов не является официальной точкой зрения альянса.

Эксперты предостерегли, что подобные атаки могут привести к эскалации конфликта.

Движение грузовиков по автомобильной части Крымского моста будет возобновлено не ранее 1 декабря, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Подрыв фуры на Крымском мосту произошёл 8 октября, загорелись также цистерны железнодорожного состава с топливом. Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

