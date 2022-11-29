В НАТО признали, что подрыв Крымского моста совершила Украина
Аналитики НАТО в статье на сайте альянса признали, что удар по Керченскому мосту и другие атаки в Крыму были осуществлены Украиной.
Авторами статьи выступили исследователи по военным вопросам Военного колледжа НАТО Пьер де Дрези и Андреа Джилли. При этом в альянсе подчеркивают, что позиция авторов не является официальной точкой зрения альянса.
Эксперты предостерегли, что подобные атаки могут привести к эскалации конфликта.
Движение грузовиков по автомобильной части Крымского моста будет возобновлено не ранее 1 декабря, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
Подрыв фуры на Крымском мосту произошёл 8 октября, загорелись также цистерны железнодорожного состава с топливом. Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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