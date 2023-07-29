На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

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Вечером в пятницу движение на Крымском мосту было временно перекрыто, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении канала об оперативной обстановке.

Отмечается, что по состоянию на 01:00 в очереди на досмотр со стороны Тамани находятся 110 транспортных средств, со стороны Керчи — 70 машин.

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ФОТО: РИА Новости
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