На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
29 июля 202302:22
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.
Вечером в пятницу движение на Крымском мосту было временно перекрыто, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении канала об оперативной обстановке.
Отмечается, что по состоянию на 01:00 в очереди на досмотр со стороны Тамани находятся 110 транспортных средств, со стороны Керчи — 70 машин.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru