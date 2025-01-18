На Камчатке выявили 36 случаев заражения гепатитом В и С в онкодиспансере

«Зафиксировано 36 пациентов с острыми формами вирусного гепатита В и С. У каждого... отобраны анализы. Более того, определенное количество пациентов уже прошли терапию», — подчеркнул Гашков.

В диспансере прошли проверки Роспотребнадзора края с привлечением федеральных экспертов. Созданы списки всех пациентов, посещавших определенное направление лечения в учреждении.

Ранее городской суд в Петропавловске-Камчатском принял решение о закрытии на 30 дней кабинета компьютерной томографии после расследования причин возникновения очагов гепатита С и B. Как выяснилось в ходе административной проверки, в онкодиспансере выявили нарушения гигиенических норм и санитарных правил.

