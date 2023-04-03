Еще пять землетрясений магнитудой до 4,6 зарегистрировали на Камчатке

Серию землетрясений зафиксировали на Камчатке в понедельник. Об этом сообщили в Геофизической службе региона.

На Камчатке произошло сильное землетрясение

Ранее местный филиал Геофизической службы РАН заявил о землетрясении магнитудой 5,7, зарегистрированном в 48 километрах от Петропавловска-Камчатского. Позже магнитуду толчков повысили до 6,9, пишет Ura.ru. Данных о пострадавших не поступало, отмечает РИА ФАН.

По данным сейсмологов, новые подземные толчки произошли в акватории Тихого океана. Их магнитуда составила 4,6, 4,0, 3,7, 3,6 и 4,1.

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ФОТО: flickr.com
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