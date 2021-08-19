На фестивале «Сыр. Пир. Мир» в Подмосковье представят 500 сортов сыра

Фестиваль «Сыр. Пир. Мир» пройдёт в подмосковной Истре с 26 по 29 августа. В связи с пандемией коронавируса он был под угрозой срыва, однако, в итоге, санитарные власти разрешили его провести. Об этом рассказал владелец сыроварни «Русский пармезан», где организуется фестиваль, фермер и сыровар Олег Сирота.

По его словам, уже началась сборка шатров на поле, а фермеры приготовились отправиться в путь из своих регионов с разной вкусной продукцией. Конкурсная программа состоит из 12 номинаций, каждая из них посвящена какому-то конкретному виду сыра.

В общей сложности на фестивале можно будет познакомиться почти с 250 сортами твёрдых сыров.

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«Особенно советую попробовать сыры с натуральной коркой, они более ароматные, хотя кому-то могут прийтись не по вкусу. Но обязательно пробуйте их и нюхайте. Сыр нужно нюхать», – посоветовал Сирота в эфире «Радио 1».

Как отметил специалист, твёрдый сыр зреет от 90 дней и варится при высокой температуре, что позволяет ему храниться даже без холодильника довольно длительное время.

Как ранее анонсировал Олег Сирота, всего на фестиваль в Истру доставят около 120 тонн сыра 500 сортов со всей России. Почти 400 сыроваров, фермеров и ремесленников представят также другие продукты, одежду ручной работы, предметы домашней утвари и обихода.

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Фото: facebook.com/sirotaoleg
ТЕГИ:ПодмосковьеФестивальСыр
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