На фестивале «Сыр. Пир. Мир» в Подмосковье представят 500 сортов сыра

Фестиваль «Сыр. Пир. Мир» пройдёт в подмосковной Истре с 26 по 29 августа. В связи с пандемией коронавируса он был под угрозой срыва, однако, в итоге, санитарные власти разрешили его провести. Об этом рассказал владелец сыроварни «Русский пармезан», где организуется фестиваль, фермер и сыровар Олег Сирота.

По его словам, уже началась сборка шатров на поле, а фермеры приготовились отправиться в путь из своих регионов с разной вкусной продукцией. Конкурсная программа состоит из 12 номинаций, каждая из них посвящена какому-то конкретному виду сыра.

В общей сложности на фестивале можно будет познакомиться почти с 250 сортами твёрдых сыров.