В Ингушетии произошел пожар на рынке

Пожар произошел на рынке в городе Сунжа в Ингушетии, огонь полностью ликвидировали. Об этом сообщили в мэрии.

Павильоны рынка загорелись в ночь на пятницу. Мэрия отмечала, что площадь пожара составила более 1,2 тысячи квадратных метров.

«Пожар локализован в 2.42, ликвидирован в 3.28», - указали власти.

Как сообщил первый вице-премьер правительства региона Магомед Евлоев, в результате ЧП пострадал один человек.

Ранее в Перми загорелся жилой дом на площади 75 квадратных метров, обошлось без пострадавших, пишет Ura.ru.



