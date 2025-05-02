В Ингушетии произошел пожар на рынке
2 мая 202507:59
Пожар произошел на рынке в городе Сунжа в Ингушетии, огонь полностью ликвидировали. Об этом сообщили в мэрии.
Павильоны рынка загорелись в ночь на пятницу. Мэрия отмечала, что площадь пожара составила более 1,2 тысячи квадратных метров.
«Пожар локализован в 2.42, ликвидирован в 3.28», - указали власти.
Как сообщил первый вице-премьер правительства региона Магомед Евлоев, в результате ЧП пострадал один человек.
Ранее в Перми загорелся жилой дом на площади 75 квадратных метров, обошлось без пострадавших, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru