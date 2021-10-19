На дорогах Подмосковья выделят полосы для общественного транспорта

На дорогах Московской области появятся выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом рассказал глава Подмосковья Андрей Воробьёв в ходе совещания с министрами и главами округов.

Губернатор отметил, что расписание автобусов бесполезно в том случае, если на дорогах есть затор, поскольку общественный транспорт движется в общем потоке и в итоге приходит с опозданием. «Прибытие по расписанию возможно только, если есть движение. Если пробка, то тут хоть жди, хоть не жди, его здесь не будет», - подчеркнул Воробьёв.

По словам губернатора, пилотная программа будет реализовываться постепенно, без принятия резких и необдуманных решений. Выделенные полосы будут созданы лишь на тех трассах, где это технически возможно и доступно, передает «Радио 1».

Москве не стоит брать пример с Парижа и делать общественный транспорт бесплатным, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» блогер Илья Варламов.

