На дорогах Подмосковья выделят полосы для общественного транспорта
На дорогах Московской области появятся выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом рассказал глава Подмосковья Андрей Воробьёв в ходе совещания с министрами и главами округов.
Губернатор отметил, что расписание автобусов бесполезно в том случае, если на дорогах есть затор, поскольку общественный транспорт движется в общем потоке и в итоге приходит с опозданием. «Прибытие по расписанию возможно только, если есть движение. Если пробка, то тут хоть жди, хоть не жди, его здесь не будет», - подчеркнул Воробьёв.
По словам губернатора, пилотная программа будет реализовываться постепенно, без принятия резких и необдуманных решений. Выделенные полосы будут созданы лишь на тех трассах, где это технически возможно и доступно, передает «Радио 1».
Москве не стоит брать пример с Парижа и делать общественный транспорт бесплатным, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» блогер Илья Варламов.
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