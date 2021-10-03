На Чукотке к людям вышел белый медвежонок

В селе Ванкарем у Чукотского моря к людям вышел годовалый белый медвежонок. Об этом сообщил Всемирный фонд дикой природы. Вероятно, малыш осиротел и пришел к людям за прокормом. Сообщается, что он приходил к сельчанам дважды и даже смог утащить кусок чукотского традиционного деликатеса кымгыта. Об этом пишет РИА Новости.

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Экологи отмечают, что без родителей детенышам белого медведя сложно выжить зимой, поэтому они просят помощи у людей. В последнее время подобные случаи происходят все чаще. Как утверждают специалисты, это может быть связано с изменениями климата. Что касается, чукотского медвежонка, то сейчас в Росприроднадзоре решают, что делать с животным.

Ранее белый медведь умер в зоопарке Екатеринбурга из-за детского мячика.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Медведи
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