На Чукотке к людям вышел белый медвежонок
В селе Ванкарем у Чукотского моря к людям вышел годовалый белый медвежонок. Об этом сообщил Всемирный фонд дикой природы. Вероятно, малыш осиротел и пришел к людям за прокормом. Сообщается, что он приходил к сельчанам дважды и даже смог утащить кусок чукотского традиционного деликатеса кымгыта. Об этом пишет РИА Новости.
Экологи отмечают, что без родителей детенышам белого медведя сложно выжить зимой, поэтому они просят помощи у людей. В последнее время подобные случаи происходят все чаще. Как утверждают специалисты, это может быть связано с изменениями климата. Что касается, чукотского медвежонка, то сейчас в Росприроднадзоре решают, что делать с животным.
Ранее белый медведь умер в зоопарке Екатеринбурга из-за детского мячика.
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