Белый медведь умер в зоопарке Екатеринбурга из-за детского мячика
Белый медведь Умка из Екатеринбургского зоопарка умер из-за брошенного в вольер детского мячика. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
Отмечается, что хищник проглотил игрушку, не смог справиться с попавшим в желудок предметом и скоропостижно скончался, сообщает Ura.ru.
«Несмотря на многочисленные предупреждающие надписи, некоторые посетители бросают животным "лакомства" и посторонние предметы, даже не задумываясь о возможных печальных последствиях», — подчеркнули в зоопарке.
Белый медведь Умка родился в дикой природе, на Чукотке, а в Екатеринбурге поселился в 1998 году. По словам ветеринаров, соседка Умки медведица Айна тяжело переживает потерю друга и чувствует себя «подавленно», отмечает Газета.ру.
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