На акции в Подмосковье посадили 335 тысяч деревьев

Мероприятие проводится ежегодно, в этот раз оно длилось три недели – с 7 по 30 сентября. Новые деревья появились во всех муниципальных образованиях и на территории 19 лесничеств.

В городе сажали клён красный, каштан, липу, иву, яблоню, калину, рябину, сирень и кустарники, в лесах - сосну и ель.

Ранее РБК по методологии кредитного рейтингового агентства НКР составил рейтинг лучших российских регионов, согласно которому Московская область вошла в пятерку лучших.

Первые два места – у Петербурга и Москвы, третье – у Белгородской области.

