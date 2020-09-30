На акции в Подмосковье посадили 335 тысяч деревьев

В Подмосковье в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» посадили более 335 тысяч деревьев, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Участниками акции стали более 13 тысяч человек.

«Хочу поблагодарить каждого, кто внес вклад в это доброе дело», - цитирует «Радио 1» слова чиновника.

Подмосковье попало в ТОП лучших регионов России

Мероприятие проводится ежегодно, в этот раз оно длилось три недели – с 7 по 30 сентября. Новые деревья появились во всех муниципальных образованиях и на территории 19 лесничеств.

В городе сажали клён красный, каштан, липу, иву, яблоню, калину, рябину, сирень и кустарники, в лесах - сосну и ель.

Ранее РБК по методологии кредитного рейтингового агентства НКР составил рейтинг лучших российских регионов, согласно которому Московская область вошла в пятерку лучших.

Первые два места – у Петербурга и Москвы, третье – у Белгородской области.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: flickr.com // Sofya Yaruya
ТЕГИ:ПодмосковьеЭкология
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры