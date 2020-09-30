На акции в Подмосковье посадили 335 тысяч деревьев
В Подмосковье в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» посадили более 335 тысяч деревьев, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Участниками акции стали более 13 тысяч человек.
«Хочу поблагодарить каждого, кто внес вклад в это доброе дело», - цитирует «Радио 1» слова чиновника.
Мероприятие проводится ежегодно, в этот раз оно длилось три недели – с 7 по 30 сентября. Новые деревья появились во всех муниципальных образованиях и на территории 19 лесничеств.
В городе сажали клён красный, каштан, липу, иву, яблоню, калину, рябину, сирень и кустарники, в лесах - сосну и ель.
Ранее РБК по методологии кредитного рейтингового агентства НКР составил рейтинг лучших российских регионов, согласно которому Московская область вошла в пятерку лучших.
Первые два места – у Петербурга и Москвы, третье – у Белгородской области.
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