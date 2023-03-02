МВД ликвидировало крупную нарколабораторию в Сибири
Правоохранители пресекли деятельность крупнейшей за последнее время нарколаборатории в Сибири, сотрудники управления МВД по Иркутской области вместе с коллегами из Зимы изъяли более 140 килограммов синтетических наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Как отметила представитель министерства, злоумышленники оборудовали лабораторию в поселке Новолетники и сбывали запрещенные вещества в Иркутской области.
«Из незаконного оборота изъято свыше 140 килограммов синтетического наркотика (α-PVP), что составляет примерно 425 тысяч разовых доз. Кроме того, обнаружено порядка 5 тысяч литров прекурсоров, около 600 емкостей, а также защитные костюмы», — подчеркнула Волк.
Правоохранители арестовали троих подозреваемых, возбуждено уголовное дело, пишет RT.
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