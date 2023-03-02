МВД ликвидировало крупную нарколабораторию в Сибири

По реновации в Москве в феврале снесено 25 домов

В Минздраве отметили эффективность проекта «Московское долголетие»

Каникулы по профориентации прошли для школьников в столице

Более 200 операций по методике фиксации позвоночника проведено в Москве с начала года

Свыше 20 малых объектов для бизнеса выставлено на торги в Москве