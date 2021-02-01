Мужчина, вынудивший полицейского достать табельное оружие, извинился
В Петербурге задержали и заставили извиниться мужчину, на которого полицейский на несогласованной акции направил табельное оружие.
Задержанный заявил, что признает вину, по его словам, на акции он «сделал лишнего, толкнув офицера полиции». 32-летнему уроженцу Архангельска вменяют применение насилия к представителю власти.
Накануне в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу назвала действия сотрудника полиции, доставшего табельное оружие «законными и обоснованными».
Как пишет «Свободная пресса», мужчина задержан и помещен в СИЗО.
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