СМИ: Два росгвардейца пострадали в Москве после незаконной акции

Два бойца Росгвардии обратились за медицинской помощью после несогласованной акции в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что на несогласованном мероприятии пострадали боец ОМОН и военнослужащий-росгвардеец.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что насилие в отношении представителей органов охраны правопорядка является недопустимым, сообщает RT.

Несанкционированные акции, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, прошли по всей России 23 и 31 января. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше».

Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.

