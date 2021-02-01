СМИ: Два росгвардейца пострадали в Москве после незаконной акции
Два бойца Росгвардии обратились за медицинской помощью после несогласованной акции в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что на несогласованном мероприятии пострадали боец ОМОН и военнослужащий-росгвардеец.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что насилие в отношении представителей органов охраны правопорядка является недопустимым, сообщает RT.
Несанкционированные акции, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, прошли по всей России 23 и 31 января. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше».
Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.
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