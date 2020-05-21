Учёный, готовивший запуск Гагарина, отметил своё столетие

Известный российский ученый отметил столетний юбилей. Николай Шиганов известен всем, кто имеет отношение к космической отрасли. Его даже прозвали в профессиональной среде «космическим сварщиком». Длительное время он возглавлял отделы сварки НИИ-88 (ныне ЦНИИмаш) и ЦНИИ МВ (ныне АО «Композит»).

Шиганов принимал участие в создании ракетно-космической техники от первой послевоенной ракеты Р-1 до системы «Энергия-Буран», был одним из ключевых участников подготовки полёта Юрия Гагарина в космос, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

В качестве научного руководителя он занимался проблемными темами разработки материалов для корпусов ракет и двигателей, защитных покрытий для космических аппаратов и теплозащитных материалов для головных частей ракет с ядерным боезарядом. Его разработки до сих пор используются в ракетной технике.

Сейчас Николай Васильевич живет в подмосковном Королеве. Сто лет легендарному специалисту космической отрасли исполнилось 19 мая. Юбилей он отпраздновал в кругу родных. Как отмечает Утро.ру, его сын пошел по стопам отца, стал ученым-сварщиком, защитил докторскую диссертацию. Юбиляру вручили поздравительные открытки от президента РФ, губернатора Московской области и главы Королева, а также памятные подарки.

