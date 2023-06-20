Москву в ближайшее время ждут прохладные ночи и тёплые дни
Прохладные ночи ожидаются в столичном регионе до пятницы, по области воздух местами может остывать до +2 °C. При этом днём будет тепло и без осадков. Об научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил агентству «Москва».
Днём в среду в Москве будет плюс 21-24 градуса, что немного выше нормы. Ночные температуры не превысят 6-10 °C. В ночь на четверг, 22 июня в городе от 5 до 10 градусов выше нуля. Днём +22… +26 °C, в Подмосковье - до +27 градусов.
В пятницу в столичном регионе ожидается дождь, местами сильный, местами гроза. Температура воздуха опустится до 20…22 °C. В субботу и воскресенье – преимущественно без осадков – 20… 24 °C.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным Вильфанда, водоёмы в Москве и области уже прогрелась до +20-22 градусов, поэтому уже можно купаться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru