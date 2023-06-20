Москву в ближайшее время ждут прохладные ночи и тёплые дни

Прохладные ночи ожидаются в столичном регионе до пятницы, по области воздух местами может остывать до +2 °C. При этом днём будет тепло и без осадков. Об научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил агентству «Москва».

Днём в среду в Москве будет плюс 21-24 градуса, что немного выше нормы. Ночные температуры не превысят 6-10 °C. В ночь на четверг, 22 июня в городе от 5 до 10 градусов выше нуля. Днём +22… +26 °C, в Подмосковье - до +27 градусов.