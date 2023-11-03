Обучение по переселению по программе реновации прошли 330 человек

В 2023 году 330 человек прошли обучение по переселению по программе реновации, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

С начала года прошло 20 обучающих семинаров для администраторов центра информирования.

«Обучение помогает сотрудникам центров информирования по переселению стать более уверенными и компетентными в своей работе, что положительно сказывается на качестве обслуживания жителей», - сказал Бочкарев.

По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкина, обучались не только теории, но и практике в формате тренингов. Кроме того, участники обсудили конкретные фразы для решения вопросов жителей в различных ситуациях.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. В нее включено 5175 домов, в которых проживает почти миллион москвичей.

