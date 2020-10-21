Барщевский, Кортнев и Милонов назвали главные недостатки Москвы и Петербурга

Сложности трудоустройства россияне считают главным раздражающим фактором жизни в их городах и селах. Как пишет РБК, к такому выводу пришли эксперты ВЦИОМ и Центра социального проектирования «Платформа» в ходе исследования отношения россиян к благоустройству и комфорту населенных пунктов. В среднем по стране 41% опрошенных назвали трудности в поиске работы главной проблемой. Нехваткой медучреждений, детских садов и другой социальной инфраструктуры недоволен 31% жителей России. Столько же людей раздражены упадком местной экономики.

Полпред правительства в Конституционном суде и Верховном суде России Михаил Барщевский в эфире НСН рассказал о главных для него поводах недовольства Москвой.

«Мне не нравится, что стало сложно ездить по Москве. Хотя я понимаю, почему мэрия так ограничивает парковки, сужает улицы. Иначе и быть не могло. Это как мне не нравится зима, но я понимаю, что она должна быть. Мне не нравится, что в Москве все меньше и меньше москвичей. Хотя бы второго поколения. Москва – это определенная субкультура: определенная манера говорить, определенный круг интересов. Москвичей второго-третьего поколения все меньше и меньше. Понимаю, что это судьба любого крупного мегаполиса, в этом никто не виноват», - перечислил юрист.

У него есть свой рецепт улучшения транспортной ситуации в столице.