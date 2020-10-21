Барщевский, Кортнев и Милонов назвали главные недостатки Москвы и Петербурга
Собеседники НСН из Москвы посетовали на пробки, а петербуржец Виталий Милонов призвал остановить в «вакханалию» с застройкой северной столицы.
Сложности трудоустройства россияне считают главным раздражающим фактором жизни в их городах и селах. Как пишет РБК, к такому выводу пришли эксперты ВЦИОМ и Центра социального проектирования «Платформа» в ходе исследования отношения россиян к благоустройству и комфорту населенных пунктов. В среднем по стране 41% опрошенных назвали трудности в поиске работы главной проблемой. Нехваткой медучреждений, детских садов и другой социальной инфраструктуры недоволен 31% жителей России. Столько же людей раздражены упадком местной экономики.
Полпред правительства в Конституционном суде и Верховном суде России Михаил Барщевский в эфире НСН рассказал о главных для него поводах недовольства Москвой.
«Мне не нравится, что стало сложно ездить по Москве. Хотя я понимаю, почему мэрия так ограничивает парковки, сужает улицы. Иначе и быть не могло. Это как мне не нравится зима, но я понимаю, что она должна быть. Мне не нравится, что в Москве все меньше и меньше москвичей. Хотя бы второго поколения. Москва – это определенная субкультура: определенная манера говорить, определенный круг интересов. Москвичей второго-третьего поколения все меньше и меньше. Понимаю, что это судьба любого крупного мегаполиса, в этом никто не виноват», - перечислил юрист.
У него есть свой рецепт улучшения транспортной ситуации в столице.
«По примеру Лондона я бы сделал платным въезд в пределы Садового кольца», - сказал Барщевский.
Похожий взгляд на московские недостатки у лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева.
«По-прежнему для Москвы на первом месте проблема транспорта, в том числе общественного. Хотя многое делается для его развития в последнее время. Но наземный общественный транспорт у нас функционирует плохо. Больше всего раздражают многочасовые поездки в автомобиле, которые приходится совершать, потому что стоишь постоянно в пробках», - посетовал Кортнев в разговоре с НСН.
Тем не менее настроен он оптимистично. «Остаются экологические проблемы. Проблема большого количества мигрантов. Но с ними, как мне кажется, ведется правильная работа. Я не ура-патриотически настроенный человек, но я вижу, что работа делается и, как мне кажется, в правильном направлении», - добавил музыкант.
Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Виталий Милонов в эфире НСН рассказал о том, что его раздражает в Северной столице.
«Санкт-Петербург мне нравится априори. Не очень нравится система управления недвижимостью. Отставание строительства социальной инфраструктуры от огромных темпов строительства. Отставание в развитии городской инфраструктуры – транспортной, логистической», - указал Милонов.
Он рассказал, что необходимо предпринять для решения этих проблем.
«Нужно корректировать вакханалию с застройкой Петербурга. Потому что он разрастается, как раковая опухоль. Новостройки возводятся как коммерческое жилье, извлекается прибыль, а социальная инфраструктура отстает. Необходимо перевести в городе на цифровую основу весь комплекс, связанный с бизнесом. Сделать понятную для бизнеса систему управления. Заняться бизнесом молодым людям крайне сложно. Поэтому все стремятся попасть либо в существующие финансовые структуры, которые и так уже перенасыщены, либо в государственный сектор. Поэтому доля госсектора должна быть сокращена», - пояснил парламентарий.
Отметим, что оценки россиян по поводу проблем их населенных пунктов сильно зависят от размера их поселений.
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