Столичные власти объяснили зелёную жидкость в Москве-реке

Власти Москвы предполагают, что ярко-зелёная жидкость, попавшая в Москву-реку,не принесет ущерба экологии. Об этом сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По его словам, инцидент мог произойти из-за проведения работ в домовладении или опрессовки систем отопления. Жидкость, окрашенная красителем, могла попасть с осадками в коллектор, а оттуда — в реку.

Чиновник рассказал, что сейчас в коллекторе установлена заглушка и сброс жидкости в реку остановлен. Также Кульбачевский сообщил, что оперативная группа работает над установлением причины инцидента, результаты исследований будут известны завтра. По словам чиновника, домовладельцам придётся заплатить штраф, если будет доказано, что их действия нанесли вред акватории Москвы-реки.

Ранее в понедельник появилась информация о неизвестной зелёной жидкости, льющейся в Москву-реку в районе парка «Музеон».

