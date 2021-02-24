Москвичей ждет метель и потепление
Снег, метель и потепление до минус 10 градусов синоптики пообещали жителям Москвы в среду. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
По его словам, потепление связано в прохождением теплого фронта.
Днем в городе будет облачно, небольшой снег, слабая метель. Температура воздуха поднимется до минус 10-12 градусов, в Подмосковье до минус 9-14 градусов.
Атмосферное давление начнет понижаться, но все равно останется выше нормы - 755 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.
Местами возможно образование гололедицы, отмечает RT.
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