Москвичей ждет метель и потепление

Снег, метель и потепление до минус 10 градусов синоптики пообещали жителям Москвы в среду. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, потепление связано в прохождением теплого фронта.

В Челябинской области введен режим ЧС из-за метели

Днем в городе будет облачно, небольшой снег, слабая метель. Температура воздуха поднимется до минус 10-12 градусов, в Подмосковье до минус 9-14 градусов.

Атмосферное давление начнет понижаться, но все равно останется выше нормы - 755 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

Местами возможно образование гололедицы, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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