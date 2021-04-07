Москвичей приглашают присоединиться к «Весенней неделе добра»
Марафон «Весенняя неделя добра» пройдет в Москве с 7 по 20 апреля. Ресурсный центр «Мосволонтер» запланировал проведение порядка 40 онлайн- и офлайн-мероприятий. Девиз всей программы в этом году «Добро = здоровая привычка».
Марафон будет идти две недели, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
«Вместе с горожанами в нем примут участие около пяти тысяч волонтеров. Их ждут добровольческие и благотворительные акции, лекции, круглые столы и конкурсы. Участники получат новые знания, познакомятся с добрыми проектами Москвы и социально ориентированных некоммерческих организаций», — рассказала заммэра, отметив, что присоединиться к марафону смогут все желающие, однако часть мероприятий будет доступна лишь для волонтеров.
Анонсы можно найти на страницах ресурсного центра «Мосволонтер» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». Программа поделена на семь тематических блоков, каждый продлится два дня. Они касаются здорового образа жизни, заботы об окружающих, ухода за животными и прочему.
Партнерами марафона выступили более 20 городских организаций, которые помогут провести для добровольцев серию мероприятий.
Зрители прямых эфиров узнают, как заниматься йогой дома, что делать, чтобы избежать гиподинамии, обсудят, как волонтерская деятельность влияет на здоровый образ жизни. В приложении Clubhouse пройдет беседа с психологом.
Параллельно запланированы акции «Мосволонтера». С 7 по 17 апреля можно будет принять участие в сборе лекарств и предметов первой необходимости для бездомных животных. Все это передадут в многофункциональный центр помощи бездомным собакам и кошкам «Мокрый нос».
Накануне Национального дня донора, который отмечается 20 апреля, волонтеры смогут сдать кровь на станции мобильного комплекса заготовки крови Центра крови ФМБА России.
Также запланирован круглый стол в рамках клуба «Мы вместе».
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