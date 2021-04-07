Москвичей приглашают присоединиться к «Весенней неделе добра»

Марафон «Весенняя неделя добра» пройдет в Москве с 7 по 20 апреля. Ресурсный центр «Мосволонтер» запланировал проведение порядка 40 онлайн- и офлайн-мероприятий. Девиз всей программы в этом году «Добро = здоровая привычка».

Марафон будет идти две недели, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Вместе с горожанами в нем примут участие около пяти тысяч волонтеров. Их ждут добровольческие и благотворительные акции, лекции, круглые столы и конкурсы. Участники получат новые знания, познакомятся с добрыми проектами Москвы и социально ориентированных некоммерческих организаций», — рассказала заммэра, отметив, что присоединиться к марафону смогут все желающие, однако часть мероприятий будет доступна лишь для волонтеров.

Анонсы можно найти на страницах ресурсного центра «Мосволонтер» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». Программа поделена на семь тематических блоков, каждый продлится два дня. Они касаются здорового образа жизни, заботы об окружающих, ухода за животными и прочему.

Партнерами марафона выступили более 20 городских организаций, которые помогут провести для добровольцев серию мероприятий.

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Зрители прямых эфиров узнают, как заниматься йогой дома, что делать, чтобы избежать гиподинамии, обсудят, как волонтерская деятельность влияет на здоровый образ жизни. В приложении Clubhouse пройдет беседа с психологом.

Параллельно запланированы акции «Мосволонтера». С 7 по 17 апреля можно будет принять участие в сборе лекарств и предметов первой необходимости для бездомных животных. Все это передадут в многофункциональный центр помощи бездомным собакам и кошкам «Мокрый нос».

Накануне Национального дня донора, который отмечается 20 апреля, волонтеры смогут сдать кровь на станции мобильного комплекса заготовки крови Центра крови ФМБА России.

Также запланирован круглый стол в рамках клуба «Мы вместе».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:МоскваВолонтеры
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