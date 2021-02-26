Собянин наградил руководителей ряда столичных НКО и волонтеров столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин, в преддверии всемирного дня НКО, который отмечается ежегодно 27 февраля, вручил благодарности руководителям благотворительных фондов, некоммерческих организаций и волонтерам города, сообщает пресс-служба столичного правительства.

По словам градоначальника, этот праздник молодой, однако движение некоммерческих организаций набирает обороты и «всё больше становится неравнодушных людей, стремящихся участвовать в жизни города и помогать друг другу».

Мэр отметил, что в подобных меропрятиях ежегодно принимают участие около полумиллиона москвичей. По его мнению, эта цифра будет только расти, а взаимодействие НКО с городскими властями с каждым годом будет «всё более плодотворным и широким».

«Город со своей стороны насколько это возможно помогает, по крайней мере точно не мешает... выделяя гранты, помещения и, самое главное, открывая сферы сотрудничества, особенно в таких сферах, как здравоохранение, образование, социальная защита, помощь гражданам, которые оказались в сложной жизненной ситуации», - отметил Собянин.

Столичный глава напомнил, что прошедший год стал испытанием для всех граждан, и участие огромного количества горожан, некоммерческих организаций, волонтеров в этот сложный период было просто необходимо.

«Было удивительно, что тысячи волонтеров участвовали в помощи... рисковали своим здоровьем, может, даже и жизнью, но тем не менее это движение развивалось, и это действительно была незаменимая история соучастия, проверка нашего общества на зрелость, на то, что мы можем сострадать друг другу», - подчеркнул Собянин.

Благодарностей мэра Москвы были удостоены 45 человек, в том числе директор благотворительного фонда «Дорога милосердия» Елена Божок, президент благотворительного фонда помощи детям с ДЦП «Адели» Александр Гарайко, руководитель программ благотворительного фонда «Единение» Нина Петровская, волонтер Ресурсного центра по развитию и поддержке волонтерского движения «Мосволонтер» Леся Погорелова.

