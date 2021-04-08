Москвичей предупредили о зимнем Рагнарёке в апреле

Зима может ещё раз напомнить о себе в столичном регионе. Произойдёт это, с большой долей вероятности, в выходные на следующей неделе, прогнозирует ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. При этом нынешний циклон, принёсший в Москву и область похолодание и снег, уже ретируется, с пятницы ожидается постепенное потепление и без существенных осадков.

Как уточнил синоптик в эфире «Радио 1», нынешний атмосферный вихрь пожаловал к нам, как ни странно, с юга. Конец текущей недели будет сухим, пообещал ведущий специалист. На старте будущей недели дневные температуры вообще будут подниматься до отметок +15…+20 °C. Однако 17 и 18 апреля снежный циклон может вернуться.