Москвичей предупредили о сильном похолодании к выходным

Сильное похолодание придет в Москву в пятницу, а в выходные температура воздуха может опуститься до минус 20 градусов. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в начале новой недели осадков практически не будет и прогнозируется относительно теплая погода: -3.. - 6 градусов в дневные часы.

При этом с пятницы, 5 февраля, атмосферное давление начнет интенсивно повышаться, регион окажется во власти восточной периферии холодного антициклона, передает RT.