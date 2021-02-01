Москвичей предупредили о сильном похолодании к выходным
Сильное похолодание придет в Москву в пятницу, а в выходные температура воздуха может опуститься до минус 20 градусов. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, в начале новой недели осадков практически не будет и прогнозируется относительно теплая погода: -3.. - 6 градусов в дневные часы.
При этом с пятницы, 5 февраля, атмосферное давление начнет интенсивно повышаться, регион окажется во власти восточной периферии холодного антициклона, передает RT.
В ночь на пятницу столбики термометров покажут -10.. – 15 градусов, днем -7.. - 12. При этом из-за плотного северо-западного ветра в ощущении будет казаться еще холоднее.
В выходные атмосферное давление еще вырастет. Температура воздуха в субботу составит – 15.. – 20 градусов ночью, - 12.. – 17 днем. В воскресенье ночью, по словам синоптика, будет еще холоднее. Такая температура на 7-8 градусов ниже климатической нормы.
Между тем, большую часть территории России в феврале ожидает избыток осадков, в некоторые регионы придет аномальное тепло, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА ФАН.
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