Москвичей предупредили о гололедице
Желтый уровень погодной опасности Гидрометцентр объявил в столичном регионе из-за гололедицы. В сообщении службы говорится, что предупреждение действует для Москвы и Московской области с 21.00 2 апреля до 9.00 3 апреля, а также с 21.00 3 апреля до 9.00 4 апреля.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ближайшие две недели в центральной России автомобилистам не стоит менять «резину» с зимней на летнюю из-за вероятности гололедицы. Синоптик сообщил, что на следующей неделе дневные температуры будут достигать +10 градусов, однако как долго продержится тепло, пока неясно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru