Москвичам рассказали, когда в столице могут включить отопление

Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин рассказал, когда в столичных домах может появиться отопление. В беседе с «Москвой 24» он заявил, что его включают при определённых погодных условия.

«Существует норматив, согласно которому, если в течение пяти дней среднесуточная температура ниже минус 8 градусов, даётся поручение включить отопление», — цитирует RT Крохина.

Между тем, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что 6 сентября в столице станет самым холодным днем на этой неделе. По его словам, в понедельник дневные часы столбики термометров дотянутся лишь до отметки +10 градусов. При этом, по словам специалиста, потепление в столице начнется со среды.

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А ранее сообщалось, что в 12 регионах европейской части России были зафиксированы заморозки. Об этом на своей странице в Instagram сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. В частности, по словам синоптика, температура минус 0,2 градуса фиксировалась в подмосковном поселке Черусти.

Также специалист подчеркнул, что до минусовых отметок столбики термометров опускались в некоторых районах Ленинградской, Ульяновской, Вологодской, а также Смоленской, Рязанской Тверской областей.

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ФОТО: pixabay.com
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