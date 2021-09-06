Москвичам рассказали, когда в столице могут включить отопление

Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин рассказал, когда в столичных домах может появиться отопление. В беседе с «Москвой 24» он заявил, что его включают при определённых погодных условия.

«Существует норматив, согласно которому, если в течение пяти дней среднесуточная температура ниже минус 8 градусов, даётся поручение включить отопление», — цитирует RT Крохина.

Между тем, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что 6 сентября в столице станет самым холодным днем на этой неделе. По его словам, в понедельник дневные часы столбики термометров дотянутся лишь до отметки +10 градусов. При этом, по словам специалиста, потепление в столице начнется со среды.