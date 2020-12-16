Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт

Серьезные затруднения будут в центре города, на ТТК и МКАД, а также в районе проведения дорожных работ (развязка МКАД и Волоколамки, Северянинский путепровод и 53 километр МКАД).

Утром в среду пробки в мегаполисе составляют 4 балла.

Один человек пострадал сегодня в ДТП с грузовиками на МКАД, сообщает РИА ФАН. Движение транспорта на 23 километре с внутренней стороны кольца затруднено.



