Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт
Вечером в среду, 16 декабря, жителям Москвы посоветовали пересесть на городской транспорт. В Telegram столичного Департамента транспорта сообщили, что прогнозируются сильные затруднения на дорогах.
По данным специалистов, ожидаются пробки 8-9 баллов.
Серьезные затруднения будут в центре города, на ТТК и МКАД, а также в районе проведения дорожных работ (развязка МКАД и Волоколамки, Северянинский путепровод и 53 километр МКАД).
Утром в среду пробки в мегаполисе составляют 4 балла.
Один человек пострадал сегодня в ДТП с грузовиками на МКАД, сообщает РИА ФАН. Движение транспорта на 23 километре с внутренней стороны кольца затруднено.
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