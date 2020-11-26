Москвичам пообещали в четверг ледяной дождь

Снег и ледяной дождь ожидаются в четверг в Москве. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на погоду будет влиять теплый атмосферный фронт. Температура воздуха составит 0..+2 градуса, передает РИА Новости. Будет облачно, временами будет идти снег, мокрый снег, а ближе к вечеру не исключены ледяные дожди.

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Ветер будет южный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с Ura.ru, что Россию на этой неделе накроет волна погодных катаклизмов. По его словам, в европейской части страны ожидаются гололед, гололедица и ледяные дожди.


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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