Москвичам пообещали в четверг ледяной дождь

Снег и ледяной дождь ожидаются в четверг в Москве. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на погоду будет влиять теплый атмосферный фронт. Температура воздуха составит 0..+2 градуса, передает РИА Новости. Будет облачно, временами будет идти снег, мокрый снег, а ближе к вечеру не исключены ледяные дожди.