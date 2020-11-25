Циклон «Таня» испортит погоду в Москве уже в четверг, передает РИА Новости.

Уже завтра в столице начнет выпадать мокрый снег, возможен гололед и сильный ветер. В пятницу же стоит ждать полноценного прихода «Тани», температура воздуха прогреется до 3 градусов тепла, будет пасмурно и ветрено.

В выходные же осадки прекратятся, а атмосферное давление начнет расти, зато температура опустится до 3 градусов ниже нуля ночью, а днем будет колебаться около нуля.







