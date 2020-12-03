Москвичам пообещали «марсианскую» погоду 

На следующей неделе жителей Москвы ждет холодная «марсианская» погода без снега. По ночам температура воздуха будет опускаться до минус 9-14 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, дневная температура составит минус 3-8 градусов.

Тишковец сообщил, что на погоду будет оказывать влияние Сибирский антициклон, который принесет солнечную погоду.

«Впереди нас ждет преимущественно солнечная, с бешеным дефицитом осадков и умеренными морозами "марсианская" погода», - сообщил РИА Новости Тишковец.