Москвичам пообещали «марсианскую» погоду 

На следующей неделе жителей Москвы ждет холодная «марсианская» погода без снега. По ночам температура воздуха будет опускаться до минус 9-14 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, дневная температура составит минус 3-8 градусов.

Тишковец сообщил, что на погоду будет оказывать влияние Сибирский антициклон, который принесет солнечную погоду.

«Впереди нас ждет преимущественно солнечная, с бешеным дефицитом осадков и умеренными морозами "марсианская" погода», - сообщил РИА Новости Тишковец.

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что минувшая осень в Москве стала самой тёплой за всю историю метеонаблюдений, передает RT. По его словам, она побила рекорд 1974 года.


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ФОТО: pixabay.com
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