Москва выставила на торги 15 машино-мест в Северном Бутове

На городские торги выставили машино-места в одном из многоуровневых паркингов в районе Северное Бутово на юго-западе столицы. Как сообщили в пресс-службе Департамента по конкурентной политике Москвы, на открытых аукционах будут реализованы 15 лотов площадью от 15,2 до 15,9 квадратного места. Торги состоятся с 14 по 28 марта.

Паркинг располагается вблизи жилого массива на Куликовской улице, что позволит жителям приобрести парковочные места рядом с домом. Такое местоположение также обеспечивает комфортный выезд на МКАД, Варшавское и Симферопольское шоссе. Неподалеку есть пункты техобслуживания и шиномонтажа, АЗС и автомойки.

Заявочные кампании завершатся в период с 4 по 18 марта. Для участия в торгах нужна будет регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

