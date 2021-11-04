Москва увеличила экспорт высокотехнологичной продукции почти на 15%

Объем экспорта высокотехнологичной продукции Москвы в январе-июле вырос на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил $15,9 млрд. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Отмечается, что доля Москвы в объеме экспорта по данному направлению превысила 27%.

«Каждый четвертый рубль зарубежных продаж высокотехнологичной продукции страны сегодня приходится на Москву. А по совокупному экспорту столица России по итогам прошлого года вошла в топ-5 мировых мегаполисов-лидеров», — подчеркнула заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Правительство Москвы предоставляет экспортерам субсидии и гранты, экспортно ориентированные компании приглашают присоединиться к акселерационным программам, финансируют размещение товаров на ключевых зарубежных маркетплейсах. Кроме того, для них организуют бизнес-миссии в разные страны, коллективное участие в отраслевых выставках под брендом «Сделано в Москве».

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, один из лучших показателей роста в структуре высокотехнологичного экспорта демонстрирует оптика, измерительные приборы и медицинская техника.

«По итогам января-июля 2021 года объем поставок составил $251,06 млн, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, экспорт медицинских приборов и устройств вырос на 22,7% и составил $19,64 млн, а объем поставок аппаратуры для физического и химического анализа вырос на 65,7%, до $20,66 млн», — подчеркнул Ефимов.

Столичных производителей высокотехнологичных товаров в расширении их присутствия на зарубежных рынках поддерживает Московский экспортный центр (МЭЦ). В частности, компании участвуют в профильных выставках и бизнес- миссиях, где заключают контракты с зарубежными партнерами, и получают экспортные гранты.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, чаще всего зарубежные байеры приобретали турбореактивные двигатели, шины для легковых и грузовых автомобилей, средства для макияжа и ухода за кожей.

МЭЦ с 2018 года поддерживает участие IТ-компаний столицы в крупной отраслевой выставке Gitex в Дубае. В нынешнем году Москву представили на форуме 15 высокотехнологичных предприятий.

В свою очередь, подведомственный столичному департаменту инвестиционной и промышленной политики центр поддержки экспорта «Моспром» оказывает поддержку крупному и среднему бизнесу, ориентированному на экспорт. Предприятия получают индивидуальную аналитику по запросу, участвуют в бизнес-миссиях в перспективные для экспортеров страны и международных выставках. Кроме того, для компаний доступен первый в России цифровой тест для проверки экспортной готовности «АДЕПТ 7». За девять месяцев 2021 года «Моспром» провел 21 мероприятие байерской программы для 115 производственных компаний Москвы.

