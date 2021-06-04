Москва подписала соглашения еще с двумя регионами об интеграции карты «Тройка»
Московская карта «Тройка» будет использоваться в качестве единого билета оплаты проезда в общественном транспорте ещё в двух регионах. Это Ленинградская область и Хабаровский край. Соглашения о сотрудничестве в рамках интеграции билетных систем подписали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и врио хабаровского губернатора Михаил Дегтярев.
Церемония состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума. Процесс интеграции билетных систем будет проходить в несколько этапов: разработка технологических решений по одновременному использованию «Тройки» и транспортных и социальных карт в этих регионах, разработка тарифной политики по московской карте.
После технической подготовки устройств в общественном транспорте регионов будет запущен пилотный проект с применением «Тройки». В полном объеме он должен быть реализован уже до конца текущего года.
Как отмечают в мэрии российской столицы, карта «Тройка» уже работает в общественном транспорте Тульской области. В Подмосковье «Тройка» принимается в качестве оплаты поездок более чем на 700 маршрутах. Также карту принимают в Пермском крае, Ульяновской и Ярославской областях.
Заинтересованность в интеграции своих билетных систем на базе «Тройки» высказали уже свыше 40 субъектов федерации.
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