Москва подписала соглашения еще с двумя регионами об интеграции карты «Тройка»

Московская карта «Тройка» будет использоваться в качестве единого билета оплаты проезда в общественном транспорте ещё в двух регионах. Это Ленинградская область и Хабаровский край. Соглашения о сотрудничестве в рамках интеграции билетных систем подписали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и врио хабаровского губернатора Михаил Дегтярев.

Церемония состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума. Процесс интеграции билетных систем будет проходить в несколько этапов: разработка технологических решений по одновременному использованию «Тройки» и транспортных и социальных карт в этих регионах, разработка тарифной политики по московской карте.