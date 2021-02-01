Список маршрутов с возможностью оплаты «Тройкой» опубликован на сайте Минтранса
Список марштрутов Подмосковья, на которых уже внедрена система оплаты картой «Тройка», опубликован на сайте регионального Минтраса. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Глава Подмосковья отметил, что власти региона в будущем планируют внедрить систему на всех маршрутах области. В настоящее время, по его словам, возможность оплаты «Тройкой» доступна на 305 маршрутах Мострансавто.
Воробьев добавил, что цена одной поездки по тарифу «Кошелёк» составит 37 рублей, передает «Радио 1».
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