Москва побила антирекорд по числу госпитализаций с коронавирусом

Москва побила антирекорд по числу госпитализированных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила вице-мэр города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Увеличивается доля пациентов, которые находятся в больнице, в реанимации их сейчас от общего объема около 15%», — рассказала Ракова в эфире Первого канала.

Согласно данным оперативного штаба, за минувшие сутки в столичные больницы доставили 1772 пациента с COVID-19, 669 человек находятся на ИВЛ.

За последние 24 часа в Москве подтвердили 7916 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в столице зафиксировали 1323757 случаев заболевания, 1135580 человек выздоровели, 21876 пациентов скончались.

