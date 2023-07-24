Москва отмечает 100-летие знаменитого Склифа
Научно-исследовательскому институту скорой помощи имени Н.В. Склифосовского исполнилось 100 лет. В честь юбилея со дня основания российскую столицу Москву украсили тематические изображения на медиафасадах, Останкинской телебашне и Смоленском метромосту.
Как сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в рамках праздничной программы открылся вернисаж на Тверском бульваре, а в метро началась продажа тематических проездных «Единый». Как отметила Ракова, специалисты института берутся за самые сложные, ежегодно медики спасают жизнь и здоровье десятков тысяч человек.
Фотовыставка «Институт Склифосовского — наука во имя спасения» повествует о разнообразии возможностей медицинского заведения для лечения граждан, а также о работе специализированных отделений. В подземке, помимо тематичесских проездных, транслируются видеоролики с анимацией в переходах.
НИИ имени Н.В. Склифосовского — один из самых крупных многопрофильных научно-практических центров в направлении скорой медицинской помощи, неотложной хирургии, реанимации, сочетанной и ожоговой травмы, неотложной кардиологии и острых отравлений. На его базе функционирует целый ряд региональных и узкопрофильных центров.
В марте нынешнего года первых пациентов принял флагманский центр при НИИ Склифосовского – его работа организована по новому стандарту оказания экстренной помощи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru