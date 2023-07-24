Москва отмечает 100-летие знаменитого Склифа

Фотовыставка «Институт Склифосовского — наука во имя спасения» повествует о разнообразии возможностей медицинского заведения для лечения граждан, а также о работе специализированных отделений. В подземке, помимо тематичесских проездных, транслируются видеоролики с анимацией в переходах.

НИИ имени Н.В. Склифосовского — один из самых крупных многопрофильных научно-практических центров в направлении скорой медицинской помощи, неотложной хирургии, реанимации, сочетанной и ожоговой травмы, неотложной кардиологии и острых отравлений. На его базе функционирует целый ряд региональных и узкопрофильных центров.

В марте нынешнего года первых пациентов принял флагманский центр при НИИ Склифосовского – его работа организована по новому стандарту оказания экстренной помощи.

