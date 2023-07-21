Собянин сообщил о начале второго этапа комплексной модернизации НИИ Склифосовского

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского и сообщил о начале второго этапа комплексной модернизации учреждения.

По словам градоначальника, на месте устаревших корпусов появится современный медицинский комплекс площадью около 120 тыс. кв. м — «целый медицинский город».

«Придется очень серьезно поработать с точки зрения логистики, медицинских технологий, осмысления, как этот корпус должен работать, чтобы вам было комфортно работать, чтобы посетителям было комфортно, чтобы там были новые самые современные медицинские технологии», – отметил Собянин во время общения с коллективом НИИ.

Также мэр сообщил, что столичные власти начали активную модернизацию стационарного звена, в городе строится около 1 млн «квадратов» новых корпусов, клиник, больниц.

Собянин поздравил коллектив «Склифа» со 100-летним юбилеем больницы, поблагодарил за работу и вручил награды выдающимся сотрудникам. Мэр подчеркнул, что клиника уникальна, с ней ассоциируется московская медицина.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, в состав НИИ имени Склифосовского входит 18 корпусов площадью свыше 140 тыс. кв. м. Общий коечный фонд составляет больше 900 коек (в том числе около 150 реанимационных), в учреждении работают более 3,4 тыс. человек. В результате строительства нового комплекса медицинские площади НИИ вырастут почти в 1,5 раза. В 2023 году в «Склифе» был создан флагманский центр – семиэтажный корпус площадью 21,2 тыс. «квадратов», который значительно увеличил потенциал экстренной помощи пациентам.

