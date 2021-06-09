Московское руководство допускает появления зон для привитых в общепите

Московские власти могут запустить в общественных местах особые зоны для граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказал начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, подобные механизмы "вполне возможны к реализации в нашей жизни". Данчиков заявил, что этот вопрос уже поднимался в ходе встречи столичного мэра Сергея Собянина с рестораторами, прошедшей в конце мая.

Глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун заявил, что в Москве по состоянию на 3 июня вакцинировались от COVID-19 около 1,5 миллиона человек. Ежедневно дозу вакцины получают 10 тысяч человек в 200 пунктов вакцинации.

