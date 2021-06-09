Московское руководство допускает появления зон для привитых в общепите
Московские власти могут запустить в общественных местах особые зоны для граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказал начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).
По его словам, подобные механизмы "вполне возможны к реализации в нашей жизни". Данчиков заявил, что этот вопрос уже поднимался в ходе встречи столичного мэра Сергея Собянина с рестораторами, прошедшей в конце мая.
Глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун заявил, что в Москве по состоянию на 3 июня вакцинировались от COVID-19 около 1,5 миллиона человек. Ежедневно дозу вакцины получают 10 тысяч человек в 200 пунктов вакцинации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+10 407 / сут.
Умерли
125 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+9 814 / сут.
- Россиянин погиб при подрыве бронеавтомобиля в Сирии
- Один человек пострадал при жесткой посадке легкомоторного самолета под Ростовом-на-Дону
- Путин прокомментировал дизайн формы сборной Украины по футболу
- Путин заявил, что ему всегда есть о чем поговорить с Зеленским
- В США неизвестный открыл стрельбу на военной базе
- Путин: Нет гарантий невступления Украины в НАТО
- «Невиданная подлость»: Захарова раскритиковала призыв Тихановской ввести санкции против Белоруссии
- Путин сравнил законопроект о «коренных народах» Украины с идеями нацистской Германии
- Премьер Испании предложил разрешить въезд в ЕС вакцинированным «Спутником V»
- В МИД России не исключили ухудшения отношений с США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru