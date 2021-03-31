Московский совет предпринимателей провел первое заседание

Первое заседание Московского совета предпринимателей прошло в Москве во вторник, 30 марта. Это новый — совещательно-консультационный орган, он создан для взаимодействия бизнес-сообщества с правительством Москвы. Совет состоит из 21 рабочей группы.

В совет вошли 128 предпринимателей, которые представляют разные отрасли городской экономики — торговлю, туризм, общественное питание, промышленность, креативные индустрии, современные технологии и другие. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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«Вместе мы будем работать над дальнейшим улучшением бизнес-климата, развитием деловой среды, донастройкой действующих и выработкой новых мер поддержки», — отметила она.

В рамках совета предприниматели смогут напрямую обсуждать с городскими властями меры поддержки и основные вопросы в работе малого и среднего бизнеса, а также лично участвовать в выработке решений. В структуре предусмотрена ротация исходя из активности ее участников. Голосование за кандидатов в нынешний состав совета проходило в феврале. В целом поступило более 430 тысяч голосов.

На первом заседании члены совета утвердили регламент, определили сопредседателей и координаторов рабочих групп, а также рассмотрели план работы на год. Председателем совета избран глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Совет предпринимателей будет работать при департаменте предпринимательства и инновационного развития и городском штабе по защите бизнеса.

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ФОТО: «Галс-Девелопмент»
ТЕГИ:МоскваСредний И Малый Бизнес
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