Московский совет предпринимателей провел первое заседание
Первое заседание Московского совета предпринимателей прошло в Москве во вторник, 30 марта. Это новый — совещательно-консультационный орган, он создан для взаимодействия бизнес-сообщества с правительством Москвы. Совет состоит из 21 рабочей группы.
В совет вошли 128 предпринимателей, которые представляют разные отрасли городской экономики — торговлю, туризм, общественное питание, промышленность, креативные индустрии, современные технологии и другие. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
«Вместе мы будем работать над дальнейшим улучшением бизнес-климата, развитием деловой среды, донастройкой действующих и выработкой новых мер поддержки», — отметила она.
В рамках совета предприниматели смогут напрямую обсуждать с городскими властями меры поддержки и основные вопросы в работе малого и среднего бизнеса, а также лично участвовать в выработке решений. В структуре предусмотрена ротация исходя из активности ее участников. Голосование за кандидатов в нынешний состав совета проходило в феврале. В целом поступило более 430 тысяч голосов.
На первом заседании члены совета утвердили регламент, определили сопредседателей и координаторов рабочих групп, а также рассмотрели план работы на год. Председателем совета избран глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
Совет предпринимателей будет работать при департаменте предпринимательства и инновационного развития и городском штабе по защите бизнеса.
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