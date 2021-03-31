Московский совет предпринимателей провел первое заседание

Первое заседание Московского совета предпринимателей прошло в Москве во вторник, 30 марта. Это новый — совещательно-консультационный орган, он создан для взаимодействия бизнес-сообщества с правительством Москвы. Совет состоит из 21 рабочей группы.

В совет вошли 128 предпринимателей, которые представляют разные отрасли городской экономики — торговлю, туризм, общественное питание, промышленность, креативные индустрии, современные технологии и другие. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.