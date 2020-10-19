Московский офис Nestle могут оштрафовать на 300 тысяч рублей
Московское представительство компании Nestle могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за нарушение указа мэра города Сергея Собянина о переводе трети сотрудников на удалённую работу.
Как рассказал журналистам главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Юрий Гусаков, в ходе контроля за соблюдением распоряжения мэра ОАТИ выявило нарушения в московском офисе «Нестле Россия».
Компании грозит административное наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей. Nestle станет первым оштрафованным предприятием с момента принятия указа.
Ранее Собянин подписал указ, согласно которому московские компании должны до 28 октября перевести на дистанционную работу не менее трети сотрудников, включая всех страдающих хроническими заболеваниями и лиц старше 65 лет. Предприятия города обязаны еженедельно передавать данные о сотрудниках, перешедших на удалённый режим работы, предоставляя актуальные сведения при изменении каких-либо данных работников: номеров телефонов, машин, транспортных карт.
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