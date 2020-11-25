Московских водителей предупредили о сильной гололедице и тумане

Водителям, не сменившим летнюю резину, посоветовали не выезжать на дороги в среду вечером. Об этом сообщили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД). По данным специалистов, ожидается сильная гололедица.

Главное управление МЧС по Московской области распространило экстренное предупреждение о тумане в ближайшие сутки, видимость составит до 300-800 метров.