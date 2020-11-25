Московских водителей предупредили о сильной гололедице и тумане

Водителям, не сменившим летнюю резину, посоветовали не выезжать на дороги в среду вечером. Об этом сообщили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД). По данным специалистов, ожидается сильная гололедица.

Главное управление МЧС по Московской области распространило экстренное предупреждение о тумане в ближайшие сутки, видимость составит до 300-800 метров.

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С 18:00 мск в среду прогнозируется переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений и гололедица.

Водителям советуют не превышать скорость, включить противотуманные фары и фонари, а также отказаться от лишних перестроений и обгонов.

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