Московские власти удалили данные, полученные для оформления цифровых пропусков
Персональные данные горожан, которые были получены для оформления цифровых пропусков в апреле-июне 2020 года, были удалены, сообщает ТАСС.
В департаменте информационных технологий Москвы уточнили, что указанные жителями данные, в присутствии представителей Роскомнадзора, удалили из всех информационных систем столичного правительства без возможности их восстановления.
Режим самоизоляции в Москве и других регионах России был введён из-за пандемии коронавируса в конце марта прошлого года, для поездок на транспорте гражданам требовались цифровые пропуска, сообщает RT. В столице самоизоляцию и пропускной режим отменили 9 июня 2020 года.
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