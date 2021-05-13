Московские власти удалили данные, полученные для оформления цифровых пропусков

Персональные данные горожан, которые были получены для оформления цифровых пропусков в апреле-июне 2020 года, были удалены, сообщает ТАСС.

В департаменте информационных технологий Москвы уточнили, что указанные жителями данные, в присутствии представителей Роскомнадзора, удалили из всех информационных систем столичного правительства без возможности их восстановления.

Режим самоизоляции в Москве и других регионах России был введён из-за пандемии коронавируса в конце марта прошлого года, для поездок на транспорте гражданам требовались цифровые пропуска, сообщает RT. В столице самоизоляцию и пропускной режим отменили 9 июня 2020 года.