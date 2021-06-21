Московские власти оценили ситуацию с коронавирусом в столице

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столичные власти не отмечают в городе положительной динамики в ситуации с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Москвы Сергей Собянин заявил, что у граждане, сделавшие прививку от коронавируса, могут заболеть новым, более агрессивным штаммом, сообщает RT. По его словам, это может произойти, если у них упали титры или снизился иммунитет.

Ранее в российском оперштабе рассказали, что с начала пандемии в Москве выявлено 1 294 154 случая коронавируса, в том числе 7 584 - за последние 24 часа.

