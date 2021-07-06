Московские торговые сети пообещали властям привить сотрудников за неделю
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что сотрудников торговли и общепита в Москве будут вакцинировать без очереди, сообщает ТАСС.
По его словам, торговые сети не видят причин для невыполнения указа московских властей об обязательной вакцинации 60% работников до 15 июля.
Чиновник отметил, что ранее была приостановлена поставка вакцин в медорганизации, которые имели с крупными торговыми сетями Москвы договоры на вакцинацию сотрудников, однако сейчас этот вопрос решён.
«Вакцины поставляются, и торговля сегодня каких-то глобальных причин для того, чтобы не выполнить указ мэра и до 15 июля, не видит», - подчеркнул Евтухов.
Замминистра добавил, что компании X5 надо привить около 25 тысяч человек, а «Дикси» - 8,5 тысяч человек, и это «не то количество», из-за которого «могут возникнуть проблемы», особенно с учётом большого количества точек вакцинации в Москве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о закрытии пункта вакцинации от коронавируса в ГУМе, сообщает RT. По его словам, это связано с тем, что здесь не обеспечивалась нормальная санитарная дистанция.
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