Московские студенты возвращаются к очному обучению 8 февраля

Московские студенты с понедельника, 8 февраля, вернутся к очному обучению. Об этом говорится в указе мэра Сергея Собянина.

Указывается, что с этого времени им будут разблокированы транспортные карты.

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В конце января мэр объявил о снятии очередных ограничений, связано это было с улучшением ситуации с распространением коронавируса в городе.

Был в частности отменен запрет на ночную работу клубов, ресторанов и баров.

Театры и кинотеатры получили возможность заполнять залы до 50 %, а руководители компаний смогли вернуть всех сотрудников с удаленного режима работы в офисы.

За минувшие сутки в Москве зафиксировано 2032 новых случая коронавируса, сообщает телеканал «360». Уже больше недели количество новых случаев не превышает в Москве трех тысяч.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:МоскваСтуденты
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