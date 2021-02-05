Московские студенты возвращаются к очному обучению 8 февраля

В конце января мэр объявил о снятии очередных ограничений, связано это было с улучшением ситуации с распространением коронавируса в городе.

Был в частности отменен запрет на ночную работу клубов, ресторанов и баров.

Театры и кинотеатры получили возможность заполнять залы до 50 %, а руководители компаний смогли вернуть всех сотрудников с удаленного режима работы в офисы.

За минувшие сутки в Москве зафиксировано 2032 новых случая коронавируса, сообщает телеканал «360». Уже больше недели количество новых случаев не превышает в Москве трех тысяч.

