Московские студенты возвращаются к очному обучению 8 февраля
Московские студенты с понедельника, 8 февраля, вернутся к очному обучению. Об этом говорится в указе мэра Сергея Собянина.
Указывается, что с этого времени им будут разблокированы транспортные карты.
В конце января мэр объявил о снятии очередных ограничений, связано это было с улучшением ситуации с распространением коронавируса в городе.
Был в частности отменен запрет на ночную работу клубов, ресторанов и баров.
Театры и кинотеатры получили возможность заполнять залы до 50 %, а руководители компаний смогли вернуть всех сотрудников с удаленного режима работы в офисы.
За минувшие сутки в Москве зафиксировано 2032 новых случая коронавируса, сообщает телеканал «360». Уже больше недели количество новых случаев не превышает в Москве трех тысяч.
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