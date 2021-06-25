Московские рестораторы попросили отложить переход на «бесковидный» режим
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева заявила, что ресторанное сообщество столицы обратилось к городским властям с просьбой на месяц перенести срок перехода заведений общепита на «бесковидный» формат работы, сообщает ТАСС.
По её словам, рестораторы справятся с переходом на новый формат, но просто «не успевают к обозначенным срокам».
Также Минеева добавила, что руководители предприятий общепита просят московские власти «минимизировать карательные меры» и при выявлении нарушений сначала предупреждать, а штрафовать «только со второго-третьего раза».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин разрешил посещать места общественного питания в столице только переболевшим COVID-19 в течение шести месяцев, прошедшим вакцинацию или имеющим отрицательный тест на коронавирус, действующий три дня, сообщает Ura.ru. При этом горожане, переболевшие коронавирусом бессимптомно и не обращавшиеся к врачу в этот список не попали.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+20 393 / сут.
Умерли
132 тыс.+601 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+14 024 / сут.
- Байден снова оговорился, заявив, что США воевали в Иране
- Вакцина «КовиВак» снова появилась в столичных поликлиниках
- Московские рестораторы попросили отложить переход на «бесковидный» режим
- Лаборатория «Инвитро» приостановила тестирование на антитела к коронавирусу
- Союз промышленников и профсоюзы попросили ввести обязательную вакцинацию в России
- Краснодарский край будет принимать туристов, привитых иностранными вакцинами
- В Италии предположили, что «Спутник V» никогда не будет одобрен регулятором ЕМА
- Москва с 28 июня переводит на удаленку 30% работников, кроме вакцинированных
- Обязательную вакцинацию от COVID-19 введут ещё восемь регионов РФ
- Над британским посольством в Москве подняли ЛГБТ-флаг
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru