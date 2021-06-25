Московские рестораторы попросили отложить переход на «бесковидный» режим

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева заявила, что ресторанное сообщество столицы обратилось к городским властям с просьбой на месяц перенести срок перехода заведений общепита на «бесковидный» формат работы, сообщает ТАСС.

По её словам, рестораторы справятся с переходом на новый формат, но просто «не успевают к обозначенным срокам».



Также Минеева добавила, что руководители предприятий общепита просят московские власти «минимизировать карательные меры» и при выявлении нарушений сначала предупреждать, а штрафовать «только со второго-третьего раза».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин разрешил посещать места общественного питания в столице только переболевшим COVID-19 в течение шести месяцев, прошедшим вакцинацию или имеющим отрицательный тест на коронавирус, действующий три дня, сообщает Ura.ru. При этом горожане, переболевшие коронавирусом бессимптомно и не обращавшиеся к врачу в этот список не попали.

