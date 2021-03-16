Московская область потратила 90 млрд рублей на борьбу с пандемией COVID-19

Московская область в 2020 году потратила 90 млрд рублей на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции, 60 млрд были выделены из регионального бюджета. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Губернатор напомнил, что Подмосковье находилось на третьем месте по числу заболевших, и рассказал о том, что федеральный бюджет передал области 30 миллиардов рублей. По данным Воробьева, эти средства были потрачены на увеличение числа коек для заболевших, а также на выплаты врачам.

По словам главы региона, подмосковные врачи получали как региональную, так и федеральную выплаты. Воробьев также рассказал о ходе вакцинации от коронавируса. Губернатор отметил, что прививки можно поставить как в поликлиниках и стационарах, так и в фельдшерско-акушерских пунктах, которые проводят выездную вакцинацию на предприятиях и в торговых центрах.

Глава Подмосковья также заявил, что доходы жителей региона выросли на 2,5 процента, несмотря на экономические ограничения, вызванные пандемией. Таким образом, в Московской области продолжают работать социальные проекты, по-прежнему оказывается помощь многодетным семьям, ведется строительство социальных объектов, передает "Радио 1".

