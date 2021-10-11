Мордовия объявила обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий
Глава упрпавления Роспотребнадзора по республике Мордовия Татьяна Харитонова подписала постановление, согласно которому в регионе вводится обязательная вакцинация от коронавируса для работников торговли, бытовых услуг и общепита, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что первый компонент и однокомпонентную вакцину следует получить в срок до 15 ноября 2021 года, а второй - до 15 декабря 2021 года. Привить необходимо не менее 80% от общей численности работников.
Прививка от COVID-19 также потребуется работникам здравоохранения и соцзащиты, транспортной сферы, ЖКХ, образования, культуры, государственным и муниципальным служащим, сотрудникам правоохранительных органов.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что от COVID-19 активно вакцинируются граждане на Чукотке, в Карелии, Башкирии и Мордовии, в Брянской, Мурманской и Курской областях, в Санкт-Петербурге.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru