МОЭК подготовила систему теплоснабжения Москвы к зиме
Московская объединённая электросетевая компания объявила о завершении подготовки системы теплоснабжения российской столицы к предстоящему отопительному периоду. В рамках профилактических работ были организованы гидравлические и температурные испытания с временным отключением горячей воды в квартирах многоэтажных домов.
Все процедуры завершены без отклонения от графика 25 августа. В рамках подготовительного периода также проведены температурные испытания - они имитировали повышенные температурные нагрузки на трубопроводы и оборудование в условиях пиковых морозов зимой.
В общей сложности к функционированию в холодный период подготовлено свыше 18 тысяч километров теплосетей. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на данные МОЭК, планово-предупредительный ремонт проведен на 45 районных и квартальных тепловых станциях, 95 малых котельных, 24 насосно-перекачивающих станциях и на 10700 тепловых пунктах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru