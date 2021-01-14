Мобильные пункты вакцинации от коронавируса появятся Подмосковье

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса появятся Подмосковье.

Записаться на прививку можно на портале госуслуг, в поликлинике или позвонить по номеру 122, сообщает «Радио1» со ссылкой на сообщение губернатора области Андрея Воробьева.

Прививку сделали уже 20 тысяч жителей региона, в основным пожилые, отметил глава региона.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ВакцинацияПодмосковье
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